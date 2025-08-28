Solskjaer: Hayal Kırıklığı Yaşıyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, İsviçre temsilcisi Lausanne karşısında aldıkları 1-0'lık mağlubiyetle Avrupa'ya veda etmeleri karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

UEFA Konferans Ligi Play-Off turu rövanş maçında Beşiktaş, sahasında İsviçre temsilcisi Lausanne'a 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Avrupa'dan elenmiş olmamız hayal kırıklığı yaşatıyor. İlk yarı bazı şanlar bulduk ama yediğimiz gol için haya kırıklığı yaşıyorum. Bu pozisyonlara hazırlanmıştık. Kırmızı kart işlerimizi zorlaştırdı. Bence kırmızı kart değildi. Felix'in gelişinde kırmız kartlık bir temas yok. İkinci yarında rakibi açmak için şanslar yakaladık. Rakip de şanslar buldu. Oyuncularımın savaştığını söyleyebilirim. 10 kişi 45-50 dakika oynamak çok zor. Oyuncularımın her şeyini verdiğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Hayal kırıklığı yaşıyorum"

İyi olmak için sürekli çalıştıklarını ancak yeterince fırsatlar oluşturamadıklarını belirten Solskjaer, "Sorumlu benim, suçlanacak kişi benim. Shakhtar Donetsk maçlarında turu geçmeyi hak etmedik. İki Lausanne maçında da turu geçecek sonuçlar alamadık. Hayal kırıklığı yaşıyorum. Yeterince fırsat oluşturamadık, sorumlu benim. Sürekli çalışıyoruz, savaşıyoruz iyi olmak için" diye konuştu.

"Kazanmayınca eleştirmek futbolun doğasında var"

Norveçli teknik adam, 'İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?' şeklinde gelen soruyu şöyle cevaplandırdı:

"Kulüp, doğru olanın ne olduğunu düşünüyorsa bunu yapabilir. Ben her gün takımı daha güçlü yapmak için çabalıyorum Hayatım boyunca hiç bırakmadım zorluklarda. Ben zorluklarda daha çok savaşırım. Oyuncularımın da savaşmaya hazır olduklarını gördüm. Pazar günü alacağımız sonuçla durumu değiştirmek şu anda yapmamız gereken. Kazanmayınca eleştirmek futbolun doğasında var."

Lozan karşısında sahaya çıktıkları savunma anlayışına ilişkin de 52 yaşındaki teknik direktör, "Rakibimize saygı gösterdik. Elimizdeki sakatlıklar oyuncu profiline bakınca bu sistemin daha doğru olacağını düşündüm" cümlelerine yer verdi.

"Beraber zaman geçirdikçe daha iyi bir takım olacağız"

Bir basın mensubunun 'Beşiktaş bugün 5 farklı galibiyet almalıydı' şeklindeki yorumuna Solskjaer, "İsviçre takımına karşı 5 farklı kazanma durumu kolay değil. Başkanımız doğru iş yapıyor, onunla ilişkim çok doğru ilerliyor. Aldığımız oyuncuları kullanamadık. Eminin Beşiktaş'ta çok başarılı olacaklar. Başkan ve Graff da istekli iyi işler yapıyor. Beraber zaman geçirdikçe daha iyi bir takım olacağız" şeklinde konuştu.

Takıma hala pozitif etki göstereceğine inandığını da aktaran Ole Gunnar Solskjaer, "8 aydır buradayım. Geldiğimdeki durumla şimdiki durum arasında olumlu olarak büyük fark var. Oyuncularla ilişkim çok iyi" dedi. - İSTANBUL