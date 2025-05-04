- Ole Gunnar Solskjaer: "Harika bir galibiyet aldık"

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer:

"Herkes terinin son damlasına kadar savaştı"

"Bu tür maçları her oyuncu çocukluğunda hayal eder"

"Asla üçüncülük için güvenli alanda değiliz"

İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe karşısında oyuncularının çok iyi performans sergilediğini ve harika bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Herkes terinin son damlasına kadar savaştı"

Çok önemli bir 3 puan aldıklarını dile getirerek sözlerine başlayan Solskjaer, "Savaşan bir takım gördük. Defansif olarak da çok iyi bir takım gördük. Kontra ataklarda da başarılıydık. En iyi oyunumuzu oynamadık ama kolektif oyunun sonucu olan harika bir skor aldık ve bunun her hafta sürmesini istiyorum. Antrenmanlarda takımın gelişmesini istiyorum. Herkes terinin son damlasına kadar savaştı ve harika bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.

"Bu tür maçları her oyuncu çocukluğunda hayal eder"

Norveçli teknik adam, Fenerbahçe'nin hangi sistemle oynayacağını iyi analiz ettiklerini ve futbolcularının da en iyi performanslarını ortaya koyduklarını aktararak, "Bu tür maçları her oyuncu çocukluğunda hayal eder. Bu maçlarda da oyuncuların en iyi performansını alırsınız. Bu anlamda bunun kendi motivasyonu var. Bu maça 3-5-2 mi 4-2-3-1 mi oynar diye analizlerimizi yaptık. Taktik olarak Fenerbahçe'nin hangisi sisteme oynayacağına dair analizlerimizi yaptık. İyi hazırlandığımız için de kimin oynayacağı endişe verici değildi. Fenerbahçe uzun oyunculara sahip. Bu anlamda çok iyi savunma yaptık. Mert'i, Gabriel Paulista'yı tebrik ederim. Çok iyiydiler. Bir parantezi Felix Uduokhai'ye açmak istiyorum. Uzun süre sakattı, sağlık ekibi '10-15 dakika oynayabilir' demişti. Ama Dzeko oyuna girince Felix'i çok bekletmedim. Uzun oyunculara karşı ceza sahasını korumamız gerekiyordu. Onu tebrik ediyorum. Çok iyi savundu. Onu bu şekilde iyi döndürdükleri için sağlık ekibini de tebrik ediyorum" cümlelerine yer verdi.

"Takımımızda çok iyi oyuncular var

Bugünkü müsabakaya 11'de başlayan 21 yaşındaki Emrecan Terzi ve 18 yaşındaki Mustafa Hekimoğlu'nun performanslarını değerlendiren Ole Gunnar Solskjaer, "Çok büyük yetenekler. Özellikle Emrecan uzun süre sakattı, geçen hafta döndü. Bugün çok iyi performans sergiledi. Mustafa da da yeni 18 yaşında girdi. Çok yetenekli. Kendisinin çok büyük bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Hızlı, tempolu ve karakter olarak da iyi bir çocuk. Gelişimi için ona yarım edeceğim. Takımımızda çok iyi oyuncular var. Semih de bunlardan biri. Onun da büyük bir oyuncu olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Asla üçüncülük için güvenli alanda değiliz"

52 yaşındaki teknik direktör, Fenerbahçe galibiyetinin ligi üçüncü sırada bitirmek için yeterli olmayacağına da vurgu yaparak, "4 tane daha çok önemli maçımız var. Benim işim burada takımı daha istikrarlı seviyeye getirmek. Bizim istikrarsızlık sorunumuz var. Benim işim bunu çözmek. Bu 4 maça çok iyi hazırlanıp, benzer iyi oyunu sergileyip, kazanmamız gerekiyor. Asla üçüncülük için güvenli alanda değiliz" diye konuştu.

"Doğru oyuncuları kadromuza katmalıyız"

Sezon sonu takımdan ayrılacak futbolcularla ilgili bir rapor hazırlayıp hazırlamadığına dair Solskjaer, "Scoutlar ve başkanımızla sürekli konuşuyoruz. Ben gelmeden önce ve geldiğim dönemde kulübün finansal durumu iyi değildi. Akıllı hareket etmeliyiz, doğru oyuncuları kadromuza katmalıyız. Getireceğimiz oyuncularda hata yapmamalıyız. Mevcut oyuncuların davranış biçimi memnun edici. Büyük maçlarda bizin için sorun olmuyor. Asıl sorun istikrar. Bu 4 maç istikrar açısından karar verici olacak. Galatasaray'ı yendik ve 1 ay sora kötü duruma düştük. Yine iyi bir galibiyet aldık. Bundan sonraki reaksiyonumuzun daha iyi olması lazım. Elimizdeki oyuncuları da geliştirmeliyiz. Çünkü iyi oyuncularımız var. Birbirleri için savaşan, mücadele eden takım oluşturmak istiyoruz. Takımda kimse kimseden üstün değil. Herkesin eşit olduğunu düşünen biriyim. Önümüzdeki 4 maça Avrupa hedefinin de olduğu durumda yapacakları önümüzdeki yıl için belirleyici olacak" dedi.