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Solskjaer: 'Başlangıcımız kötüydü, rakip oyunu domine etti'

Solskjaer: 'Başlangıcımız kötüydü, rakip oyunu domine etti'
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Konyaspor'a 1-0 kaybettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, oyuna kötü başladıklarını ve rakiplerinin üstün performans sergilediğini belirtti. Mağlubiyetin hayal kırıklığı yarattığını ifade eden Solskjaer, takımın kalitesinin yetersiz olduğunu söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, deplasmanda Konyaspor'a mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Oyuna başlangıcımız kötüydü. Rakibimiz oyunu domine etti. Başlangıçtan itibaren olması gereken standardın altında kaldık" dedi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu. Solskjaer, "Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Ceza sahası içinde çok iyi savunma yaptılar. Hayal kırıklığı bir mağlubiyet oldu. Gol atamadık, maçı kazanmayı hak etmedik. Oyuna başlangıcımız kötüydü. Rakibimiz oyunu domine etti. Başlangıçtan itibaren olması gereken standardın altında kaldık. Taraftarlardan özür dilemeliyiz, onların beklentisini karşılayamadık. Umarız ki böyle bir şey bir daha tekrarlanmayacak" şeklinde konuştu.

"Önemli oyuncuları getirip yeni ve iyi bir takım inşa etmek için çalışacağız"

Solskjaer, oyuna hakim bir takım olmak için mücadele ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bunun için çalışıyoruz. Bugün aslında oyunu rakibin ceza sahasında oynadık ama kalite, hareketlilik ve bitiricilik eksikti. Orta kalitesi eksikti. Çaba, gayret vardı ama kalitemiz pek yoktu. Bu seviyeye gelecek takım oluşturmak için birkaç transfer olabilir. Önemli oyuncuları getirip yeni ve iyi bir takım inşa etmek için çalışacağız. Çalışmak zorundayız. Bugün şöyle bir şey de var; ceza sahasına çok fazla girdik, bir şekilde golü atamadık. Ben de kariyerimde böyle bir şey görmedim."

"Oyuncularıma kalemize gol atmalarını söylerdim"

Beşiktaş'ın, fair-play'i ve değerlerini korumak zorunda olduğunun altını çizen Norveçli teknik direktör, "Bu değerler, önemli. Oyuncular gol atmayı istiyorlar, tutkulular, heyecanlılar. Bugün o pozisyonda golü atsaydık, oyuncularıma kalemize gol atmalarını söylerdim. Kendi kalemize de golü atardık. Futbolu bu şekilde iyi yanlarıyla öne çıkarmalıyız, yükseltmeyiz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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