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SOLOTÜRK, Yalova Hava Meydan Komutanlığı'nda Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi

Spor Haberleri

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu'nun tatbiki eğitim kampı çerçevesinde Harbiyelilerin havacılık ve uçuş motivasyonlarının artırılması amacıyla Yalova Hava Meydan Komutanlığı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gösteri, izleyen vatandaşların da nefesini kesti.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Yalova Hava Meydan Komutanlığı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu'nun tatbiki eğitim kampı çerçevesinde Harbiyelilerin havacılık ve uçuş motivasyonlarının artırılması amacıyla Yalova Hava Meydan Komutanlığı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gösteri, izleyen vatandaşların da nefesini kesti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yalova Spor Haberler

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