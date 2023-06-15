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SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı sonrası gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı sonrası gösteri uçuşu yaptı

Spor Haberleri

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK ile Türk Yıldızları, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen, gerçek mühimmatın kullanıldığı 'Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı'nın ardından gösteri uçuşu yaptı. Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, önce Türk Yıldızları, ardından da SOLOTÜRK'ün yaptığı gösteri uçuşu, katılımcıların beğenisini topladı. Gösteriler, seçkin gözlemci gününe katılan yabancı gözlemciler ile basın mensuplarınca da ilgiyle izlendi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da gösterileri izledi.

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK ile Türk Yıldızları, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen, gerçek mühimmatın kullanıldığı "Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı"nın ardından gösteri uçuşu yaptı.

Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, önce Türk Yıldızları, ardından da SOLOTÜRK'ün yaptığı gösteri uçuşu, katılımcıların beğenisini topladı.

Gösteriler, seçkin gözlemci gününe katılan yabancı gözlemciler ile basın mensuplarınca da ilgiyle izlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da gösterileri izledi.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Spor

Türk Hava Kuvvetleri Türkiye Konya Spor Haberler

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