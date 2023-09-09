SoloTürk ve Türk Yıldızları İzmir'de Hayran Bıraktı

SOLOTÜRK VE TÜRK YILDIZLARI HAYRAN BIRAKTI

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıldönümü için düzenlenen kutlama programı Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na atlı süvari birliklerinin yürüyüşü ile devam etti. Kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında saat 18.00 sıralarında hava gösterileri başladı. Gündoğdu Meydanı SoloTürk ve Türk Yıldızları'nın hava gösterisine ev sahipliği yaptı. SoloTürk'ün gösterisi, İzmir'deki 9 Eylül gösterilerinin en ilgi çeken programlarından biri oldu. Her yaştan İzmirli gösterileri büyük bir keyifle izledi. Cep telefonları ile o anları kaydeden vatandaşlar, gösteri yapan uçakların alçalmasıyla heyecan dolu anlar yaşadı. İzmir'in pek çok yerinden görülebilen gösteri 75 dakika sürdü.

Nevra UÇKAÇ- Kadir ÖZEN- Saliha TEMİZ- Onur ATIŞ/ İZMİR,