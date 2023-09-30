SOLOTÜRK ve Jandarma Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri Ekibi TEKNOFEST İzmir'de Birlikte Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi
Jandarma Genel Komutanlığı, TEKNOFEST İzmir'de SOLOTÜRK ve Jandarma Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri ekibinin birlikte gerçekleştirdiği gösteri uçuşu görüntülerini paylaştı.
SOLOTÜRK ile Jandarma Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri ekibi, TEKNOFEST İzmir'de birlikte gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından, Çiğli Havaalanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST'te SOLOTÜRK ile Jandarma Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri ekibinin gösteri uçuş görüntülerini paylaştı.
Paylaşıma, "Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri ekibimiz ve Solo Türk F-16 Gösteri ekibi TEKNOFEST'te bir ilke imza atarak birlikte uçuş gerçekleştirdiler." notu düşüldü.
Kaynak: AA / Spor