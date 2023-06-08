SoloTürk, Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali'nde gösteri uçuşu gerçekleştirdi

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk, Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Festival etkinliklerinin yapıldığı sahil dolu alanı semalarında yapılan gösteri uçuşu, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

TÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk, Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nin bu yıl 57'ncisini gerçekleştirdiği Uluslararası Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk, gösteri uçuşu gerçekleştirildi. Festival etkinliklerinin yapıldığı sahil dolu alanı semalarında yapılan gösteri uçuşu, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Vatandaşlar, uçakların akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti. SoloTürk'ün gösterisi yaklaşık 25 dakika sürdü.