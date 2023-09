SOLOTÜRK pilotları kanseri atlatan Can'ı karşıladı

SOLOTÜRK pilotları, Iğdır'da yaşayan ve kanseri atlatan 4 yaşındaki Can'ı İzmir'de düzenlenen TEKNOFEST'te karşıladı. Can, pilotlarla doyasıya eğlendi.

SOLOTÜRK pilotları, Iğdır'da yaşayan ve kanseri atlatan 4 yayındaki Can'ı İzmir'de düzenlenen yılın son Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) karşıladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ( Tsk ) bağlı akrobasi ekibi SOLOTÜRK pilotları, kendilerini izlemek için ailesiyle beraber Iğdır'dan İzmir'e gelen Can'ı TEKNOFEST'in düzenlendiği Çiğli Havalimanı'nda karşıladı. Henüz 4 yaşında olmasına rağmen yakalandığı kanser hastalığını atlatan Can, SOLOTÜRK pilotları ile TEKNOFEST'te doyasıya eğlendi. Milli Savunma Bakanlığı, pilotların Can'ı karşıladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda kahramanlık, direnç ve mücadelenin önemi vurgulanırken, Can'ın küçük yaştaki başarısına dikkat çekildi. Paylaşımda, "O en güçlülerden. Çünkü o 4 yaşında yakalandığı kanser hastalığına var gücüyle direndi. Minik vücuduyla onlarca ameliyatı atlatarak bir o kadar da kemoterapi tedavisi gördü. Can'ımız küçük yaşta tüm bu zorluklara karşı koyarak hastalığını neredeyse savuşturmayı başardı. Kendisiyle gurur duyduğumuz evladımız, çok sevdiği SOLOTÜRK'ü izlemek isteyince ailesi onu Iğdır'dan İzmir'e getirdi. SOLOTÜRK ekibindeki abileri tarafından karşılanan Can, onlarla unutulmaz anlar yaşadı. Kahraman pilotlarımız tarafından SOLOTÜRK uçağına götürülen Can evladımızı yakından tanıyınca onun da gerçek bir SOLOTÜRK olduğunu anladık" ifadelerine yer verildi. Ayrıca Can'ı ileride TSK bünyesinde görmenin umulduğu ifade edildi.

Paylaşım kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı. - ANKARA