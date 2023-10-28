SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in 100. yılında Elazığ'da selamlama uçuşu gerçekleştirdi

HAVA Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde Elazığ'da selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Selamlama uçuşunda, izleyiciler pilotların yaptığı manevralara alkışlarla ve ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak karşılık verdi.

HAVA Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde Elazığ'da selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Valilik meydanında, Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Selamlama uçuşunda, izleyiciler pilotların yaptığı manevralara alkışlarla ve ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak karşılık verdi. Gösterinin ardından Valilik, 8'inci Kolordu Komutanlığı ve Elazığ Belediyesi Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.