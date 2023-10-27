SOLOTÜRK, Anıtkabir üzerinde çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında SOLOTÜRK, Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi. Gösteri uçuşunda çeşitli manevralar yapıldı ve izleyenler tarafından alkışlandı.
SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak gösteri uçuşu için Anıtkabir üzerinde çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi.
SOLOTÜRK Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşu kapsamında çeşitli manevralar yaptı.
Anıtkabir'i ziyarete gelen çok sayıda kişi de SOLOTÜRK pilotlarının uçuş gösterisini seyretti.
Bazı vatandaşlar gösteriyi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Yaklaşık 15 dakika süren gösteri izleyenler tarafından alkışlandı.
Kaynak: AA / Spor