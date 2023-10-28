SOLOTÜRK, Anıtkabir semalarında gösteri uçuşu provası yaptı
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SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek gösteri uçuşu öncesinde Anıtkabir semalarında prova yaptı. Pilotlar çeşitli manevralar gerçekleştirirken, vatandaşlar uçuş provasını heyecanla takip etti. Prova, izleyenler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Anıtkabir'de gösteri uçuşu yarın düzenlenecek.
SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek gösteri uçuşu öncesinde Anıtkabir semalarında prova yaptı.
SOLOTÜRK pilotları, Anıtkabir semalarındaki prova uçuşu kapsamında çeşitli manevralar gerçekleştirdi.
Başkentin birçok noktasında vatandaşlar uçuş provasını ilgi ve heyecanla takip etti.
İzleyenlerin beğenisini toplayan uçuş, birçok kişi tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
SOLOTÜRK'ün provası yaklaşık 25 dakika sürdü. Anıtkabir'de gösteri uçuşu yarın saat 13.00'te düzenlenecek.
Anıtkabir'de Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırlıklar devam ediyor
Öte yandan, Anıtkabir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yönelik hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda Anıtkabir, bugün saat 16.00'da ziyarete kapatıldı.
Anıtkabir'de tören alanı ve çevresi Türk bayraklarıyla donatılırken, tören için planlamalar yapıldı.
Vatandaşlar yarınki törenin ardından saat 22.00'ye kadar Anıtkabir'i ziyaret edebilecek.