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SOLOTÜRK, Anıtkabir semalarında gösteri uçuşu provası yaptı

SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek gösteri uçuşu öncesinde Anıtkabir semalarında prova yaptı. Pilotlar çeşitli manevralar gerçekleştirirken, vatandaşlar uçuş provasını heyecanla takip etti. Prova, izleyenler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Anıtkabir'de gösteri uçuşu yarın düzenlenecek.