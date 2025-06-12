Sökespor Kulübü'nün Olağan Genel Kurulu 28 Haziran 2025'te

Sökespor Kulübü'nün Olağan Genel Kurulu 28 Haziran 2025'te
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Sökespor Kulübü, yeni başkan ve yönetim kurulunu belirlemek için 28 Haziran 2025'te olağan genel kurulunu yapacak. Kulüp Başkanı Sadi Belek, üyeleri toplantıya katılmaya davet etti.

Sökespor Kulübü'nün Olağan Genel Kurulu, 28 Haziran 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Kulüp tesislerinde yapılacak olan genel kurul toplantısı saat 14.00'te başlayacak.

Genel kurulda, Sökespor'un yeni başkanı ve yönetim kurulu belirlenecek. Kulüp Başkanı Sadi Belek, yaptığı açıklamada tüm üyelere çağrıda bulunarak, Sökespor'un geleceği açısından büyük önem taşıyan bu toplantıya katılım çağrısında bulundu. Sökespor camiasının merakla beklediği genel kurulun, kulübün yeni dönemde izleyeceği yol haritası açısından belirleyici olması bekleniyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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