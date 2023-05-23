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Söke'ye birincilik rekorla geldi

Söke'ye birincilik rekorla geldi

Spor Haberleri

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer ala U-16 Türkiye Şampiyonası' nın Ege-Akdeniz Bölge seçmeleri yapılırken, Aydın'ın Söke ilçesinden yarışmaya katılan Öykü Ceylin Tekdal 100 metrede Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer ala U-16 Türkiye Şampiyonası' nın Ege-Akdeniz Bölge seçmeleri yapılırken, Aydın'ın Söke ilçesinden yarışmaya katılan Öykü Ceylin Tekdal 100 metrede Türkiye rekoru kırdı.

İzmir'de yapılan şampiyonada Söke'nin başarılı atleti Öykü Ceylin Tekdal, U16 100 metre engelli seçmelerinde Türkiye rekoru kırdı. Tekdal, rekorla birlikte birinciliğe koştu. Geçtiğimiz Şubat ayında 60 metre engelli kategorisinde elde ettiği Türkiye birinciliği derecesi sonrasında Öykü Ceylin Tekdal, bu kez Türkiye rekoru kırarak Söke'nin gururu oldu. 14.17'lik derecesiyle yeni Türkiye rekorunun sahibi olan Öykü, 31 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Konya'da yapılacak finallerde Türkiye Şampiyonu olmak için ter dökecek. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ege Akdeniz Türkiye Aydın Spor Haberler

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