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Söke'nin Kick Boksçuları Türkiye Şampiyonası'nda Başarıya Imza Attı

Söke'nin Kick Boksçuları Türkiye Şampiyonası'nda Başarıya Imza Attı
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Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Özge Güder altın, Baran Geraslan gümüş madalya kazandı. Sökeli sporcuların başarıları ilçede gurur kaynağı oldu.

Türkiye Kick Boks Federasyonu 2025 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Kick Boks Şampiyonası (Büyükler ve Gençler) 21-28 Ocak 2025 tarihleri arasında Antalya Spor Salonunda yapıldı. Şampiyonada Söke'yi temsil eden sporcular Özge Güder ve Baran Geraslan önemli dereceler elde etti.

Lowkick 70 kilo üstü büyük bayanlar kategorisinde mücadele eden başarılı sporcu Özge Güder, üstün performansıyla rakiplerini geride bırakarak birinciliği kimseye bırakmadı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Genç erkekler 54 kilo full contact kategorisinde mücadele eden Baran Geraslan ise şampiyonayı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı.

Sökeli sporcuların elde ettiği bu başarı, ilçede büyük gurur yaşattı. Kickboks Antrenörü Kenan Sıtacı, sporcularını tebrik ederken "Bir başarıya daha imza atmaktan dolayı çok mutluyuz. Gelecek organizasyonlarda da başarıların devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

Şampiyona sonuçlarının Milli Takımları belirleme kriterlerinde de etkili olacağı bilgisi verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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