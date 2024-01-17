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Söke'deki TAYEM Gençleri Spora Teşvik Ediyor

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Söke ilçesinde bulunan ve yenileme çalışmaları tamamlanan Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi (TAYEM) gençleri donanımlı bir ortamda ağırlamaya hazırlanıyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen projede, gençlere yönelik spor aktivitelerinin daha etkili bir şekilde sunulması, gençlerin spor alanında desteklenmesi, kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Söke ilçesinde bulunan ve yenileme çalışmaları tamamlanan Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi (TAYEM) gençleri donanımlı bir ortamda ağırlamaya hazırlanıyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen projede, gençlere yönelik spor aktivitelerinin daha etkili bir şekilde sunulması, gençlerin spor alanında desteklenmesi, kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu TAYEM'in gençlere yönelik önemli bir hizmet noktası olduğunu belirtirken, "TAYEM, gençlerin potansiyellerini ortaya çıkarmak ve toplumlarına daha bilinçli bireyler olarak katkı sağlamalarını desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Yenilenen TAYEM, gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri, yeni beceriler kazanmaları ve sağlıklı bir şekilde sosyalleşmeleri için uygun bir ortam sunuyor. TAYEM, gençlerimizi spor alanında destekleyecek ve onları geleceğe hazırlayacak" dedi.

Fillikçioğlu Söke'deki gençleri TAYEM'in sunduğu fırsatları değerlendirerek kendilerini keşfetmeye ve yeni deneyimlere adım atmaya davet etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlik Aydın Spor Spor Güncel Haberler

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