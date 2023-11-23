Söke Cumhuriyet Anadolu Lisesi Yüzme Takımı Aydın İl Şampiyonu oldu

Aydın'da düzenlenen okullararası gençler yüzme il birinciliği müsabakalarında Söke Şehit Emre Acar Cumhuriyet Anadolu Lisesi yüzme takımı, gösterdikleri üstün performansla büyük bir başarı elde etti.

Aydın'da düzenlenen okullararası gençler yüzme il birinciliği müsabakalarında Söke Şehit Emre Acar Cumhuriyet Anadolu Lisesi yüzme takımı, gösterdikleri üstün performansla büyük bir başarı elde etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü faaliyet programında yer alan Okullar Arası Gençler Kız-Erkek Yüzme Müsabakaları Nazilli'de yapıldı. Müsabakalarda Söke Şehit Emre Acar Cumhuriyet Anadolu Lisesi yüzme takımı, 4x100 metre karışık erkekler kategorisinde sergilediği performansla il birincisi olurken, aynı şekilde 4x100 metre serbest stil erkekler kategorisinde de il birinciliğine ulaştı. Bu olağanüstü başarılarla dolu müsabakalarda, okulun yüzme takımı tüm rakiplerini geride bırakarak Aydın il birinciliği unvanını kazandı.

Yüzme branşında elde edilen bu önemli başarılarla birlikte, Söke Şehit Emre Acar Cumhuriyet Anadolu Lisesi, okullararası gençler yüzme il birinciliği müsabakalarında 1.lik kupasını alarak il şampiyonu oldu. Okul yönetimi; başarıya imza atan yüzme takımını gururla tebrik ederken, sporcuların azimli çalışmaları ve beden eğitimi öğretmeni Gıyasettin Özdemir'i kutladı. - AYDIN