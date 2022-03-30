Söke Belediyespor U18 Kız Basketbol Takımı Anadolu Şampiyonası'na davet edildi

MANİSA (İHA) - Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2021-2022 sezonu faaliyet programında yer alan U18 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası Manisa'da yapıldı. Şampiyonaya katılan takımlar arasında Söke Belediyespor U18 Kız Basketbol Takımı da yer aldı.

Aydın il şampiyonu olmasının ardından Bölge Şampiyonası'na giden Söke Belediyespor U18 Kız Basketbol takımı grup maçlarında başarılı sonuç elde ederek, final çapraz eşleşmelerinde Alanya Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maçı kaybeden Söke Belediyespor, Anadolu Şampiyonası'na katılmaya hak kazanamadı.

Dereceye giren 4 takım arasına kalamadığı için Anadolu Şampiyonası'na katılamama üzüntüsü yaşayan Söke Belediyespor U18 Kız Basketbol Takımı'nı sevindiren bir gelişme yaşandı. Türkiye Basketbol Federasyonu final gruplarına kadar yükselme başarısı göstererek, gelecek vaat eden Söke Belediyespor Takımı'nı Anadolu Şampiyonası'na davet etti.

Önümüzdeki yıl kurulması planlanan Kadın Basketbol Bölgesel Lig (KBBL)'de mücadele etmek isteyen Söke Belediyespor için bu gelişme büyük sevinç oluşturdu. Söke Belediyespor Antrenörü Barış Koyuncuoğlu; "Söke Belediyespor olarak mücadele ettiğimiz basketbolun tüm kategorilerinden hedeflerimizi büyük. Büyük Erkeklerde Bölgesel Lig'de Aydın ilini temsil edeceğiz. Kurulması planlanan KBBL için kolları sıvamış ve hazırlık yaparken U18'de yaşadığımız bölge şampiyonası tecrübesi tam bitti derken, Anadolu Şampiyonası'na davet almak bizleri çok mutlu etti. Bizim ve takım sporcularımız için önemli bir deneyim olacak" diye konuştu. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Spor