Söke Belediyespor, kendi evinde Denizli Çamlık'ı farklı yendi - Haberler

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Söke Belediyespor, kendi evinde Denizli Çamlık'ı farklı yendi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Söke Belediyespor, kendi evinde Denizli Çamlık'ı farklı yendi

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL)'nde Aydın'ı temsil eden Söke Belediyespor, kendi evindeki ilk maçında Denizli Çamlıkspor'u eli boş gönderdi.

DENİZLİ (İHA) - Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL)'nde Aydın'ı temsil eden Söke Belediyespor, kendi evindeki ilk maçında Denizli Çamlıkspor'u eli boş gönderdi. Maçın 4 periyodunu da üstünlükle tamamlayan Söke Belediyespor, Denizli Çamlıkspor'u 100-69'luk sonuçla yenmeyi başardı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi D Gurubu ikinci maçında Söke Belediyespor kendi evinde Denizli Çamlıkspor'u ağırladı. Söke Kapalı Spor Salonu'nda oynanan maçı izleyenler arasında Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli ve İlçe Spor Müdürü A. Turan Günen de yer aldı. Seyircilerin ilgi gösterdiği maçta Söke Belediyespor maçın başından sonuna kadar üstün olan taraf oldu. 26-19, 26-16, 20-17 ve 28-17'lik skorlarla 4 periyodu da üstün tamamlamayı başaran Söke Belediyespor Büyük Erkekler Basketbol Takımı maçın sonunda 100-69'luk skorla Denizli Çamlıkspor karşısında gülen taraf oldu.

Grubun ilk maçında ESA Bodrum karşısında deplasmanda yenilen Söke Belediyespor, ikinci maçında galibiyet alarak ligde yoluna devam ederken, önümüzdeki hafta Muğla Üniversitesi'ni konuk edecek. - AYDIN

Söke Belediyespor, kendi evinde Denizli Çamlık'ı farklı yendi

Söke Belediyespor, kendi evinde Denizli Çamlık'ı farklı yendi

Söke Belediyespor, kendi evinde Denizli Çamlık'ı farklı yendi

Söke Belediyespor, kendi evinde Denizli Çamlık'ı farklı yendi

İhlas Haber Ajansı / Spor

basketbol, Denizli, Türkiye, Aydın, Spor, Haberler

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