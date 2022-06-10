Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'den Çocuk Futbolculara Milli Maç Jesti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'den Çocuk Futbolculara Milli Maç Jesti

ANKA - Spor
 - Güncelleme:
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'den Çocuk Futbolculara Milli Maç Jesti

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’in projesi ile başlayan futbol yaz okulundan, şampiyonluğa uzanan yolculuk ödülsüz kalmadı. Söke Belediyespor’un grup şampiyonu olan U-12 Takımı’na şampiyonluk hediyesi veren Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, şampiyon takımı Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın salı günü İzmir Gürsel Aksel stadında karşılaşacağı Litvanya maçına gönderiyor.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in projesi ile başlayan futbol yaz okulundan, şampiyonluğa uzanan yolculuk ödülsüz kalmadı. Söke Belediyespor'un grup şampiyonu olan U-12 Takımı'na şampiyonluk hediyesi veren Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, şampiyon takımı Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın salı günü İzmir Gürsel Aksel stadında karşılaşacağı Litvanya maçına gönderiyor.

Söke Belediyespor'un U-12 takımı grup şampiyonluğu sevincini paylaşmak üzere Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'i makamında ziyaret etti. Antrenörler Ahmet Arat, İsmail Arat, Yağız Pullukçu ve Selçuk Maltepe'nin de bulunduğu ziyarette Başkan Tuncel şampiyon takımı ve teknik heyetini kutladı, başarılarını devamını diledi.

ANKA / Spor

Yerel Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title