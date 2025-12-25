Haberler

Söke 1970'te iki veda

Güncelleme:
3. Lig 4. Grup takımı Söke 1970, futbolcuları Aziz Esdevlet ve Rüştü Hanlı ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, oyunculara emeklerinden dolayı teşekkür etti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Söke 1970, iki futbolcusuyla yollarını ayırdı. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile futbolcularımız Aziz Esdevlet ve Rüştü Hanlı arasında yapılan görüşmeler sonucunda, karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze verdikleri emek ve katkılar için kendilerine teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz" denildi.

Sağ kanat Aziz (21) ilk yarıda 4 maçta 85 dakika oynarken, stoper Rüştü (28), 10 müsabakada 900 dakika oyunda kalıp 1 gol attı.

