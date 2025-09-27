Söke 1970 Spor, İzmir'de 2. Galibiyetini Aldı
3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Söke 1970 Spor, deplasmanda İzmir Çoruhlu FK'yi 1-0 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Takım, 42. dakikada Kubilay Köylü'nün attığı golle öne geçti ve maçı bu skorla tamamladı.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta evinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ni 3-0 yenip ilk galibiyetini alan Söke 1970 Spor, deplasmanda İzmir Çoruhlu FK'yı da 1-0 yenerek 2'de 2 yaptı. Konuk takım 42'nci dakikada Kubilay Köylü'nün golüyle 1-0 öne geçti. İlk devreyi bu skorla galip tamamlayan Aydın ekibi ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyup 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. İzmir Çoruhlu'da Vefa, Söke 1970 Spor'da ise Berkay maçın son dakikalarında kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Söke 1970 Spor 8 puana ulaştı, üst sıralara tırmandı. İzmir Çoruhlu ise 4 puanda kaldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor