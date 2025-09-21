Söke 1970 Spor İlk Galibiyetini Aldı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst sıralarda yer alma mücadelesi veren Söke 1970 Spor evinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ni 3-0 yenerek ilk galibiyetini elde etti. Söke 1970 Spor, 8'inci dakikada Kubilay'ın golüyle perdeyi açtı: 1-0. Aydın temsilcisi, 42'nci dakikada Cengizhan'la bir gol daha buldu ve ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. Müsabakanın 60'ıncı dakikasında bu kez Rüştü fileleri sarstı, Söke 1970 Spor farkı üçe çıkardı: 3-0. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi. Söke 1970 Spor 5 puana yükseldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi ise henüz galibiyetle tanışamadı ve 1 puanla düşme hattında yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor