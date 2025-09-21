Söke 1970 Spor İlk Galibiyetini Aldı
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Söke 1970 Spor, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ni 3-0 yenerek sezonun ilk galibiyetini elde etti. Maçta Kubilay, Cengizhan ve Rüştü'nün golleriyle üç puanı hanesine yazdırdı.
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst sıralarda yer alma mücadelesi veren Söke 1970 Spor evinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ni 3-0 yenerek ilk galibiyetini elde etti. Söke 1970 Spor, 8'inci dakikada Kubilay'ın golüyle perdeyi açtı: 1-0. Aydın temsilcisi, 42'nci dakikada Cengizhan'la bir gol daha buldu ve ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. Müsabakanın 60'ıncı dakikasında bu kez Rüştü fileleri sarstı, Söke 1970 Spor farkı üçe çıkardı: 3-0. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi. Söke 1970 Spor 5 puana yükseldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi ise henüz galibiyetle tanışamadı ve 1 puanla düşme hattında yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor