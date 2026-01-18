Haberler

Söke 1970 Spor evinde Alanya 1221'e mağlup oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3. Lig 4. Grup'ta son 4 maçını kaybeden Söke 1970 Spor, Alanya 1221 takımına 2-1 yenilerek galibiyet özlemini sürdürdü. İlk yarıda öne geçen Söke, ikinci yarıda gelen gollerle sahadan puansız ayrıldı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 4 maçını kaybeden Söke 1970 Spor evinde Alanya 1221 takımına 2-1 yenilerek galibiyet hasretini dindiremedi. Söke 1970 Spor 18'inci dakikada Berhan'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk devre bu skorla sona ererken, Alanya 1221 takımı 49'uncu dakikada Şükrü Mert ile tabelayı eşitledi: 1-1. 76'ncı dakikada Yaşar Alanya 1221 takımını öne geçirdi: 1-2. Kalan dakikalarda başka gol olmadı, Söke 1970 Spor sahadan puansız ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi

Suriye'de harita bir kez daha değişti! Rakka da temizlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı
Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgasını kırdı

Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgalarını kırdı
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler

Türkiye'nin yanı başındaki harita 24 saat içinde değişti
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber! Forma giyemeyeceği maçlar belli oldu

Sergen Yalçın'ı üzen gelişme! Önümüzdeki maçlarda oynatamayacak