Söke 1970 SK Üst Üste İki Yenilgi Aldı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'a 4-0 mağlup olarak ilk yenilgisini alan Söke 1970 SK, Play-Off hattındaki önemli rakiplerinden Denizli İdmanyurdu'na da evinde 3-2 teslim olarak 2'de 0 çekti. Ligde ilk 7 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen Aydın ekibi üst üste iki yenilgiyle kendisini Play-Off hattının dışında buldu. Son iki maçta yıkılan Söke 1970 grupta 15 puanda kaldı. Söke haftaya yarıştaki köklü rakiplerinden Eskişehirspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor