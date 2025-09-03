Söke 1970 SK, Dış Transferde 7 Futbolcuyla Anlaştı

3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Söke 1970 SK, dış transferde 7 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Aydın temsilcisi Bursa Nilüfer'den 28 yaşındaki stoper Rüştü Hanlı ve santrfor Eren Güler (22), İstanbulspor'dan sol kanat Kubilay Köylü (26), Kocaelispor'dan sağ kanat Bedirhan Yıldız (20), Hacettepe 1945'ten santrfor Ali Emre Usaalioğlu (22), Gaziantep FK'dan orta saha oyuncusu Eren Çakır (21) ve Büyükçekmece Tepecikspor'dan orta saha Ramazan Övüç (31) ile anlaşma sağladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor