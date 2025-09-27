Söke 1970 SK'dan İzmir Deplasmanında 1-0 Galibiyet

Nesine.com TFF 3. Lig'te mücadele eden Söke 1970 SK, İzmir deplasmanında rakibini 1-0 mağlup etti.

Geçtiğimiz hafta kendi sahasında Anadolu Üniversitesi'ni 3-0 gibi net bir skorla geçen kırmızı-lacivertli ekip, bu hafta da İzmir Çoruhlu Spor karşısında 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı. Mücadelenin 43. dakikasında Kubilay Köylü'nün kaydettiği gol, Söke temsilcisine 3 puanı getiren tek gol oldu. İlk hafta Balıkesir, ikinci haftada Alanya 1221 beraberlikerinin ardından hanesine 2 puan yazdıran Söke 1970 SK, geçen hafta Eskişehir Anadolu Üniversitesi, bu haftada İzmir ekibi karşısında elde ettiği galibiyetlerle hanesine 6 puan daha ekledi. Puanını 8'e çıkaran Söke temsilcisi ligdeki çıkışını sürdürdü. Söke 1970 SK, yenilmezlik serisini koruyarak zirve yolundaki iddiasını güçlendirdi. - AYDIN