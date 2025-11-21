Haberler

Söke 1970 FK'ya Bahis Cezası: 7 Oyuncu Hak Mahrumiyeti Aldı

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında Söke 1970 Futbol Kulübü'nden 7 oyuncuya hak mahrumiyeti cezası verdi. Cezalar, çeşitli sürelerde değişiklik gösterdi ve takımın kadro planlamasını ciddi şekilde etkiledi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sürdürdüğü bahis soruşturması kapsamında TFF 3. Lig temsilcisi Söke 1970 Futbol Kulübü'nden 7 oyuncuya hak mahrumiyeti cezası verildi.

Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'in ardından 3. Lig'de de disipline sevk edilen futbolcularla ilgili kararlar açıklandı. TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Söke 1970 Futbol Kulübü'nden 7 oyuncuya çeşitli sürelerde hak mahrumiyeti cezaları verdi.

PFDK'nın açıkladığı kararlara göre; İbrahim Bağcı bahis eylemi nedeniyle 12 ay, Ali Arda Bulut 6 ay, Tunahan Demir 3 ay hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı. Ahmet Taha Dağbaşı, Rüştü Hanlı, Ramazan Övüç ve Çınar Çağdaş Sesli ise takdiren ve neticeden 45'er gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta zirve mücadelesi veren Aydın temsilcisi Söke 1970 FK'da tam 7 futbolcunun ceza alması, takımda kadro planlamasında ciddi bir sıkıntıya yol açtı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
