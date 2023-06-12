Sokak köpeği triatletlere eşlik etti

Ordu'da düzenlenen triatlon yarışlarında bir sokak köpeği, triatletlere yüzme kategorisinde eşlik ederek renkli görüntüler oluşturdu. Köpek daha sonra görevliler tarafından kıyıya çıkarıldı.

ORDU'da düzenlenen 2023 Ordu Triatlon Türkiye Kupası' yarışlarında bir sokak köpeği, triatletlere yüzme kategorisinde eşlik ederek renkli görüntüler oluşturdu. Kıyıdan yaklaşık 20 metre yüzen köpek daha sonra görevliler tarafından tekrar kıyıya çıkarıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Ordu Triatlon Türkiye Kupası Yarışları'nın son gününde ilginç görüntüler yaşandı. Bayanlar kategorisi yarışında triatletlerle birlikte suya atlayan bir sokak köpeği, sporcularla birlikte yüzmeye başladı. Kıyıdan yaklaşık 20 metre kadar yüzen köpek, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldı.