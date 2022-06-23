Sokak basketbolu nefes kesti Bursa'da 30 yıldır geleneksel olrak düzenlenen sokak basketbol turnuvası renkli görüntülere sahne oldu. Bursa'da 30 yıldır geleneksel olrak düzenlenen sokak basketbol turnuvası renkli görüntülere sahne oldu. Bursa Mustafakemalpaşa ilçesinde 30 yıldır geleneksel olarak düzenlenen sokak basketbol turnuvasını nefes kesti. Küçük kızlar kategorisinde Uludağ İçecek Türk A.Ş. ve Uludağ İçecek Mustafakemalpaşa bayisinin sponsorluğu ile birlikte katılan 'Frutti Extra Küçük Kızlar takımı' turnuvada kategorisinde 1. oldu. - BURSA İhlas Haber Ajansı / Spor Mustafakemalpaşa basketbol Uludağ Bursa Spor Haberler

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