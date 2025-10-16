Haberler

Söğütspor'un İlk Maçında Stat Yetersizliği Problemi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Söğütspor'un ilk profesyonel lig maçında stat yetersiz kalınca çok sayıda taraftar dışarıda kaldı. Tribünler dolarken, gelen taraftarlar maçı izleyemeden ayrılmak zorunda kaldı. Taraftarlar, kulübe desteklerinin süreceğini belirtti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Söğütspor'un ilk profesyonel lig maçında stat yetersiz kalınca seyircisi dışarıda kaldı.

Söğütspor, tarihinde ilk kez mücadele ettiği BAL'daki ilk karşılaşmasında tribünler tamamen dolarken, stadyum kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle çok sayıda taraftar içeri alınamadı. Maçı izlemek için ilçeye Bilecik'in dört bir yanından gelen futbolseverler, tribünlerde yer bulamayınca kale arkası bölgesinden dahi müsabakayı izlemelerine izin verilmedi. Bu nedenle birçok taraftar, takımlarına destek olamadan ayrılmak zorunda kaldı.

"Takımımızın bu ligde kalıcı olması için, taraftarın desteği şart"

Taraftar grupları, yaşanan bu durumdan duydukları üzüntüyü dile getirerek, "Yıllar sonra ilk defa BAL Ligi heyecanı yaşarken, Söğütspor'umuzu destekleyememek bizleri derinden üzdü. Tribünler doldu, dışarıda yüzlerce insan kaldı. Takımımızın bu ligde kalıcı olması için taraftarın desteği şart. En kısa zamanda Söğüt'e yakışır, kapasitesi daha yüksek bir tribün düzenlemesi yapılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Taraftarlar ayrıca kulübe ve futbolculara olan desteklerinin her koşulda süreceğini belirterek, "Biz koca çınar Söğütspor'un yanındayız. Tribün olmasa da yüreğimiz sahada" mesajını paylaştı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
