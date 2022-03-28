Söğütspor ligde 101 gol atıp 5 gol yedi! - Haberler

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Söğütspor ligde 101 gol atıp 5 gol yedi!

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Söğütspor ligde 101 gol atıp 5 gol yedi!

Bilecik 1. Amatör Lig'de 2021-2022 futbol sezonu sona ererken, A Grubu lideri Söğütspor 18 haftada kalesinde yalnızca 5 gol gördü ve rakip filelere 101 gol bıraktı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik 1. Amatör Lig'de 2021-2022 futbol sezonu sona ererken, A Grubu lideri Söğütspor 18 haftada kalesinde yalnızca 5 gol gördü ve rakip filelere 101 gol bıraktı.

Bilecik 1. Amatör Lig'in 18'inci haftası geride kalırken A Grubu lideri Söğütspor 17 galibiyet 1 beraberlikle ligi namağlup lider tamamladı. Söğütspor ligin son maçında kendi sahasında 1992 Yeniköyspor'u konuk ederken, sahadan 8-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ligin sonundan Söğütspor, 1299 Bilecikspor ve Gölpazarı Belediyespor, Play-Off Grubu'na yükseldi. B Grubu'ndan ise lider Bilecikspor, 1308 Osmaneli Belediyespor ve Osmaneli Gençlerbirliği, Play-Off'a yükselen takımlar oldu. 6 takım, bu grupta şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'e çıkmak için mücadele verecek. - BİLECİK

Söğütspor ligde 101 gol atıp 5 gol yedi!

İhlas Haber Ajansı / Spor

Amatör Lig, Play Off, Bilecik, Futbol, Spor, Haberler

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