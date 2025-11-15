Haberler

Söğütspor, İznikspor Maçına Hazır

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Söğütspor, yarın İznikspor ile yapacağı maç için son hazırlıklarını tamamladı. Geçen hafta kazandığı maç sonrası moralleri yüksek olan ekip, galibiyetle ligde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Bilecik'i temsil eden Söğütspor, yarın oynayacağı zorlu İznikspor maçının hazırlıkları tamamladı.

BAL 5. Grup 6. hafta mücadelesinde Söğütspor, yarın Söğüt İlçe Stadı'nda saat 14.00'te Bursa temsilcisi İznikspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maçın son antrenmanı karşılaşmanın oynanacağı statta yapan Söğütspor maç saatini beklemeye başladı. Geçen hafta Bozanspor deplasmanında alınan 3 puan sonrası teknik heyet ve furbolcularda moraller yerinde olduğu görülürken, hedef yarın alınacak bir galibiyet sonrası ligde üst sıraya yükselmek. Söğütspor, 13 takımlı ligde 6 puanla 9. sırada yer alırken, İznikspor ise, 5 puanla 11. sırada bulunuyor. - BİLECİK

