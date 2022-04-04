Söğütspor ile Bilecikspor golsüz berabere kaldı - Haberler

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Söğütspor ile Bilecikspor golsüz berabere kaldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Söğütspor ile Bilecikspor golsüz berabere kaldı

Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off grubunun ilk hafta müsabakasında Söğütspor ile Bilecikspor golsüz berabere kaldı.

PAZARYERİ, BİLECİK (İHA) - Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off grubunun ilk hafta müsabakasında Söğütspor ile Bilecikspor golsüz berabere kaldı.

Pazaryeri İlçe Stadında Bilecik 1. Amatör Lig a grubunun nağmalup lider bitiren Söğütspor ile b grubunu nağmalup lider bitiren Bilecikspor kaşı karşıya geldi. İki takımda taraftar desteğini alarak başladığı ilk yarıda Bilecikspor rakibine göre biraz daha atak bir futbol sergiledi. Ara ara sertleşen maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda Söğütspor maça dengesinin kurarken, Bilecikspor kalesine ataklara başladı. Karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca maç başladığı gibi sona erdi. Play-Off grubunun diğer müsabakalarda 1299 Bilecikspor-Osmaneli Gençlerbirliği ile 2-2 berabera kalırken, 1308 Osmaneli Belediyesi zor da olsan Gölpazarı Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. - BİLECİK

Söğütspor ile Bilecikspor golsüz berabere kaldı

Söğütspor ile Bilecikspor golsüz berabere kaldı

Söğütspor ile Bilecikspor golsüz berabere kaldı

Söğütspor ile Bilecikspor golsüz berabere kaldı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Amatör Lig, Pazaryeri, Play Off, Bilecik, Spor, Haberler

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