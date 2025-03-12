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Söğütspor, 1969 Bilecik Spor Kulübü'nü 5-0 ile Geçti

Söğütspor, 1969 Bilecik Spor Kulübü'nü 5-0 ile Geçti
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Bilecik 1. Amatör Lig A grubunun lideri Söğütspor, deplasmanda karşılaştığı 1969 Bilecik Spor Kulübü'nü farklı bir skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Bilecik 1. Amatör Lig A grubunun lideri Söğütspor, 1969 Bilecik Spor Kulübünü deplasmanda ilk yarıda bulduğu gollerle farklı yendi.

Bilecik 1. Amatör Lig A grubunun 12'inci haftasında A grubunun lideri Söğütspor, 1969 Bilecik Spor Kulübünü deplasmanda 5-0 yendi. İstasyon Sentetik Sahası'nda oynanan maça iyi başlayan lider Söğütspor, maçın 11'inci dakikasında Hasancan Katılmış'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra ataklarına devam eden Söğütspor maçın 25'inci dakikasında Samet Çelebi'nin golüyle durumu 2-0'a getirdi. Maçın 36'ncı dakikasında Cenap Boz durumu 3-0'a getiren golü kaydetti. Maçın 42'inci dakikasında Kenan Söyler takımın 4'üncü golünü kaydetti. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu. Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan Söğütspor, maçın 70'inci dakikasında İbrahim Sadri Çiçek'in golüyle durumu 5-0'a getirdi. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca Söğütspor zorlu maçı 5-0 kazandı. Ligde 12'de 12 yapan Söğütspor 36 puanla liderliğini sürdürürken, 1969 Bilecik Spor Kulübü 26 puanla ikinci sırada kaldı. 19 puanlı Kürespor ligde 3'üncü sırada yer alırken, Karaköyspor 15 puanla bu takımları takip etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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