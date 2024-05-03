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Söğüt'te Türkçülük Günü dolayısıyla Karakucak Güreş Festivali düzenlendi

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Bilecik'in Söğüt ilçesinde 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla Karakucak Güreş Festivali düzenlendi. Festivalde 150 sporcu mücadele etti.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla Karakucak Güreş Festivali düzenlendi.

Mehteran gösterisiyle başlayan Ertuğrul Gazi Türbesi Tören Alanı'ndaki festivalde 150 sporcu, minikler, yıldızlar, başaltı, başpehlivan ile kuşak güreşi kategorilerinde mücadele etti.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, yaptığı açıklamada, festivalin bu yıl ilkini düzenlediklerini belirtti.

Müsabakaya 150 pehlivanın katıldığını anlatan Durgut, "Güzel, tarihimize yakışır bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Söğüt'ün tarihi misyonuna uygun olduğunu düşünüyoruz. Halkımız da sağ olsunlar, bize teveccüh gösterip davetimize icabet etti. Kamu kurumları ve belediye olarak, ortaklaşa bir organizasyon gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 31 Mart'ta göreve başladığımızdan itibaren, ekibimizle birlikte, 'Söğüt için ne yapabiliriz?' diye düşünüyorduk. Bu işin bir ekip işi olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Festivali geleneksel hale getirmek istediklerini ifade eden Durgut, "Daha güzel ve profesyonel organizasyonlarla hem Söğütlü vatandaşlarımızın karşısına çıkacağız hem de tüm Türkiye'nin buraya gelmesini sağlayacağız. Derdimiz, Söğüt'ün geleneksel ve tarihi misyonuna uygun, güzel şeyler yapmak ve Türk-İslam coğrafyasında yaşayan her Türk evladının gelip Söğüt'ü ziyaret etmesini sağlamak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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