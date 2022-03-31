Sofiane Feghouli'nin sol arka adalesinde yırtık tespit edildi - Haberler

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Sofiane Feghouli'nin sol arka adalesinde yırtık tespit edildi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Sofiane Feghouli'nin sol arka adalesinde yırtık tespit edildi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Isınma hareketleri ve top kapma pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın taktik bölümünde topla hücuma çıkış ve atak sonlandırma üzerinde duruldu.

Milli takımlarından sakatlık problemiyle dönen isimlerden Sofiane Feghouli'nin yapılan incelemesinde sol arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve yırtık tespit edildi. Sağ üst adale ön grupta ağrı ve kanaması bulunan Mustafa Mohamed'in durumu yapılacak MR ve tetkikler sonrası netlik kazanacak. Her iki oyuncunun da tedavilerine başlandı. Tedavisi devam eden Omar Elabdellaoui, günü takımdan ayrı kendisi için hazırlanan bireysel program dahilinde çalışarak tamamladı. İzinli olduğu dönemde Fransa'ya giden ve burada yaptırdığı Covid testi pozitif çıkan Sacha Boey, karantina dönemi yarın tamamlandıktan sonra Türkiye'ye dönecek.

Sarı kırmızılı takım, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

(FOOTĞRAFLI)


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Galatasaray, Spor, Haberler

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