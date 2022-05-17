Sofiane Feghouli, Galatasaray'a veda etti - Haberler

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Sofiane Feghouli, Galatasaray'a veda etti

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Sofiane Feghouli, Galatasaray'a veda etti

Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımladı.

Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımladı.

Feghouli, tribünleri selamlayan bir fotoğrafının da yer aldığı mesajında, "Göstermiş olduğunuz misafirperverlik, saygı ve kendimi İstanbul'da, Galatasaray'da evimdeymiş gibi hissettiren Türk halkına; bana gösterdikleri sevgi ve aşk adına taraftarlarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Burada olmak benim için büyük bir onurdu." ifadelerini kullandı.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

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