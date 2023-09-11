Socios.com Türkiye Taraftarlık Araştırması'nın 2. Projesini Başlattı

SOCİOS.COM tarafından başlatılan Türkiye Taraftarlık Araştırması'nın 2'nci projesi futbolseverlere erişime açıldı. Socios Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Sema Tuğçe Dikici, "Bu çalışma Türk futbolu ve taraftarlık özelinde yapılacak akademik çalışmalara da ışık tutacak" dedi.

150'den fazla global spor partneri ve 2 milyondan fazla kullanıcısı bulunan taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios.com'un, Türkiye'deki futbolseverlerin sosyo-kültürel alışkanlıklarını, dijitalleşen dünyadaki tercihlerini ve blockchain ekosistemi hakkındaki ilgi ve bilgi düzeyini öğrenmek başlattığı Türkiye Taraftarlık Araştırması'nın 2'nci projesi başlatıldı. Geçtiğimiz sezon Türkiye'nin 81 ilinden 50 bine yakın futbolseverin katılımı ile gerçekleşen Türkiye Taraftarlık Araştırması 1, bugüne kadar yapılan en yüksek katılımlı futbol araştırması olmuştu.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü ve Futbol Arena Platformu iş birliği ile hayata geçirilen araştırmaya ilgili internet sitesi üzerinden katılım yapılabilecek. Bir ay devam edecek araştırmanın sonuçları da bilimsel araştırma yöntemleri usulüne göre analiz edilerek, kamuoyu ile paylaşılacak. Futbolseverlerin destekledikleri takımlara olan bağlılıkları; taraftarlık tercihleri, dijital alışkanlıkları başta olmak üzere maç bileti fiyatları, stadyumların ulaşım ve konforları, kulüp-taraftar etkileşimi, sosyal medya, blockchain, Metaverse, Fan Tokenlar gibi birçok farklı alanda soruların yer aldığı proje aynı zamanda spor araştırmaları adına da önemli bir kaynak oluşturacak. Öte yandan bu sezon yapılan araştırmada sorular arasında global futbol endüstrisinin en çok tartışılan konularından biri olan kulüp sahipliği oldu. 'Takımınızın global bir sermaye gücü tarafından satın alınması fikrine nasıl bakarsınız' sorusuna, Türk futbolseverelerin vereceği yanıt, anketin en çok merakla beklenen sonuçlarından biri olacak.

'TÜM FUTBOLSEVERLERDEN DESTEK BEKLİYORUZ'

Ankete geniş katılım beklediklerini belirten Socios Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü ve Okan Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Görevlisi Dikici, araştırmanın bilimsel yöntem esaslarıyla hazırlandığını belirterek, "Bu çalışma, değişen ve dijitalleşen dünyada futbolun gerçek sahipleri olan taraftarların tercihlerini öğrenmemize yardımcı olmanın yanı sıra Türk futbolu ve taraftarlık özelinde yapılacak akademik çalışmalara da ışık tutacak. Biz bu alanı sahiplenerek, her yıl düzenli olarak benzer çalışmalar yapmayı hedefliyoruz demiştik. Sözümüzü tuttuk. Her yeni futbol sezonunda farklı sorularla bu araştırma serisini tekrar edeceğiz. Tüm futbolseverlerden de destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.