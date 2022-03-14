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Snowboard Türkiye Şampiyonasına Kayseri rüzgarı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Snowboard Türkiye Şampiyonasına Kayseri rüzgarı

Kayserili sporcular; Erzurum'da yapılan Snowboard Türkiye Şampiyonasında Türkiye şampiyonu oldu.

ERZURUM (İHA) - Kayserili sporcular; Erzurum'da yapılan Snowboard Türkiye Şampiyonasında Türkiye şampiyonu oldu.

Kayseri'nin başarısıyla göz doldurduğu şampiyona sporcular 4 altın, 3 gümüş, 8 bronz madalya ile toplamda 9355 puanla göstermiş olduğu üstün başarıyla Türkiye Şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; "Sporcularımızın göstermiş olduğu başarı bizleri ziyadesiyle memnun etti. Kayak branşına elimizdeki imkanlar dahilinde tüm desteği veriyoruz. Sporcularımızda verilen malzeme desteği karşılığında madalyalarla dönüyorlar. İnşallah daha güzel sonuçlara ulaşacağız. Sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Snowboard Türkiye Şampiyonasına Kayseri rüzgarı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Bronz Madalya, Erzurum, Kayseri, Türkiye, Spor, Haberler

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