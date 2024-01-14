Snowboard 1. etap müsabakaları Erzurum'da tamamlandı
Türkiye Kayak Federasyonunun 2024 faaliyet programında yer alan snowboard 1. etap müsabakaları, Erzurum'da gerçekleştirildi. Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen organizasyona 23 ilden 307 sporcu katıldı. Yarışmalar öncesi şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu ve Denizli'den katılan 15 yaşındaki şehit çocuğu Yiğit Uğantaş'a özel olarak yapılan ay-yıldızlı snowboard tahtası hediye edildi.
Türkiye Kayak Federasyonunun 2024 faaliyet programında yer alan snowboard 1. etap müsabakaları, Erzurum'da yapıldı.
Federasyonun açıklamasına göre, Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda 23 ilden 307 sporcu yarıştı.
Yarışmalar öncesi Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.
Organizasyona Denizli'den katılan 15 yaşındaki şehit çocuğu Yiğit Uğantaş'a, federasyon başkanı Ali Oto tarafından özel olarak yaptırılan ay-yıldızlı snowboard tahtası hediye edildi.