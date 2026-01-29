Sarıyer, Fransız futbolcu Julien Anziani ile yollarını ayırdı
Trendyol 1. Lig ekibi SMS Grup Sarıyer, orta saha oyuncusu Julien Anziani ile sözleşmesini feshetti. Kulüp, Anziani'ye kariyerinde başarılar diledi.
Trendyol 1. Lig takımlarından SMS Grup Sarıyer, orta saha oyuncusu Julien Anziani ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Mavi-beyazlı kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Kulübümüze verdiğin emekler için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Fransız futbolcu, bu sezon Sarıyer formasıyla 21 maçta 4 gol kaydetti.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor