Haberler

Sarıyer, Fransız futbolcu Julien Anziani ile yollarını ayırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig ekibi SMS Grup Sarıyer, orta saha oyuncusu Julien Anziani ile sözleşmesini feshetti. Kulüp, Anziani'ye kariyerinde başarılar diledi.

Trendyol 1. Lig takımlarından SMS Grup Sarıyer, orta saha oyuncusu Julien Anziani ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Mavi-beyazlı kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Kulübümüze verdiğin emekler için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Fransız futbolcu, bu sezon Sarıyer formasıyla 21 maçta 4 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama

Türkiye'nin en büyük rafinerilerinden! Şiddetli patlama meydana geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü

Havada dehşet anları! Kalkış yapan uçaktan düştü
Tartışma yaratan Jiu-Jitsu eğitimi: Buna izin verilmez

Tartışma yaratan görüntü: Buna izin veren...
Kars'ta 2 gündür kayıp olan Savaş Güzel asansör boşluğunda ölü bulundu

İki gündür kayıptı, cansız bedeni devlet dairesinden çıktı
Anlaşmaya varıldı! Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe

Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe
Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü

Havada dehşet anları! Kalkış yapan uçaktan düştü
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı

Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını