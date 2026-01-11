Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında SMS Grup Sarıyer, Alagöz Holding Iğdır FK'yi 1-0 mağlup etti. Sarıyer'in golünü Silva, maçın 87. dakikasında kaydetti.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Alper Akarsu, Hüsnü Emre Çelimli, Yusuf Susuz

Sms Grup Sarıyer : Furkan Akyüz, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Djilobodji, Ömer Bayram (Dk. 90+4 Oğuzhan Berber), Emre Yeşilyurt (Dk. 67 Traore), Camara (Dk. 90+1 Oğuzhan Yılmaz), Silva, Regattin (Dk. 90+1 Fatih Kurucuk), Anziani (Dk. 67 Eşref Korkmazoğlu), Eze

Alagöz Holding Iğdır FK: Taha Tepe, Gökcan Kaya, Atakan Çankaya, Burak Bekaroğlu (Dk. 38 Alim Öztürk), Güray Vural, Oğuz Güçtekin, Mendes (Dk. 85 Ahmet Engin), Fofana (Dk. 85 Rotariu), Doğan Erdoğan, Bacuna (Dk. 72 Koita), Bruno

Gol: Dk. 87 Silva ( Sms Grup Sarıyer )

Kırmızı kart: Dk. 19 Bruno (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kart: Dk. 90+5 Silva ( Sms Grup Sarıyer )

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında SMS Grup Sarıyer, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi 1-0 yendi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek

Komşu alev alev yanarken bu iddia tansiyonu iyice yükseltecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı

1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'den çıktı
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İsrail yüksek alarm durumuna geçti
Tepkiler çığ gibi! Oosterwolde'den olay yaratacak Icardi paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Jayden Oosterwolde'den olay yaratacak paylaşım
1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı

1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'den çıktı
İran'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail'e tehdit

Komşudan ateşi körükleyen 2 ülkeye açık tehdit: Düşünmeden vururuz
Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a tepki

Okan Buruk'a isyan etti: Fenerbahçe ile oynuyorsan...