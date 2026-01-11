Futbol: Trendyol 1. Lig
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında SMS Grup Sarıyer, Alagöz Holding Iğdır FK'yi 1-0 mağlup etti. Sarıyer'in golünü Silva, maçın 87. dakikasında kaydetti.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Alper Akarsu, Hüsnü Emre Çelimli, Yusuf Susuz
Sms Grup Sarıyer : Furkan Akyüz, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Djilobodji, Ömer Bayram (Dk. 90+4 Oğuzhan Berber), Emre Yeşilyurt (Dk. 67 Traore), Camara (Dk. 90+1 Oğuzhan Yılmaz), Silva, Regattin (Dk. 90+1 Fatih Kurucuk), Anziani (Dk. 67 Eşref Korkmazoğlu), Eze
Alagöz Holding Iğdır FK: Taha Tepe, Gökcan Kaya, Atakan Çankaya, Burak Bekaroğlu (Dk. 38 Alim Öztürk), Güray Vural, Oğuz Güçtekin, Mendes (Dk. 85 Ahmet Engin), Fofana (Dk. 85 Rotariu), Doğan Erdoğan, Bacuna (Dk. 72 Koita), Bruno
Gol: Dk. 87 Silva ( Sms Grup Sarıyer )
Kırmızı kart: Dk. 19 Bruno (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı kart: Dk. 90+5 Silva ( Sms Grup Sarıyer )
