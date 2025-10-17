SMS Grup Sarıyer, Eminevim Ümraniyespor'u 3-1 Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında SMS Grup Sarıyer, Eminevim Ümraniyespor'u 3-1'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Dembele'nin iki golü ve Babacar'ın bir golüyle oyunun kontrolünü elinde tutan Sarıyer, benchtan gelen yanıtlarla da skoru belirledi.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Kurtuluş Aslan, Haydar Avcı
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Djokanovic, Glumac, Yusuf Kocatürk (Dk. 79 Yunus Emre Yılmaz), Oğuz Yıldırım, Hoti, Serkan Göksu, Talha Bartu Özdemir (Dk. 46 Soukou), Benny, Batuhan Çelik (Dk. 69 Atalay Babacan), Barış Ekincier (Dk. 79 Kosoko)
Sms Grup Sarıyer : Alperen Uysal, Oğuzhan Berber (Dk. 85 Oğuzhan Yılmaz), Metehan Mert, Djilobodji, Ömer Bayram (Dk. 85 Eşref Korkmazoğlu), Emre Yeşilyurt, Anziani (Dk. 78 Ozan Sol), Dembele, Berkay Aydoğmuş, Camara (Dk. 78 Muhammed Mert), Babacar (Dk. 69 Urie)
Goller: Dk. 30 ve Dk. 61 Dembele, Dk. 68 Babacar ( Sms Grup Sarıyer ), Dk. 43 Benny (Eminevim Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Dk. 45+2 Benny (Eminevim Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 45+4 Oğuz Yıldırım, Dk. 82 Glumac (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 39 Ömer Bayram, Dk. 69 Metehan Mert, Dk. 79 Berkay Aydoğmuş, Dk. 90+4 Urie ( Sms Grup Sarıyer )
