Futbol: Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında SMS Grup Sarıyer, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Goller Anziani, Djilobodji ve Dembele'den geldi.

Stat: Fuat Tosyalı

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Ömer Tevfik Özkoç, Tuncay Ercan

Atakaş Hatayspor : Demir Sarıcalı, Kamil Ahmet Çörekçi, Görkem Sağlam (Dk. 69 Mustafa Said Aydın), Baran Sarka (Dk. 62 Eren Güler), Deniz Aksoy, Recep Burak Yılmaz (Dk. 69 Melih Şen), Kerim Alıcı (Dk. 82 Ersin Aydemir), Ünal Emre Durmuşhan, Oğuzhan Matur, Abdulkadir Parmak (Dk. 82 Barış Uzel), Yiğit Ali Buz

Sms Grup Sarıyer : Muhammed Alperen Uysal, Fatih Kurucuk, Djilobodji, Traore (Dk. 46 Regattin), Anziani (Dk. 80 Oğuzhan Yılmaz), Oğuzhan Berber, Ömer Bayram (Dk. 46 Eşref Korkmazoğlu), Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 78 Metehan Mert), Camara, Urie, Baran Engül (Dk. 46 Dembele)

Goller: Dk. 28 Anziani, Dk. 32 Djilobodji, Dk. 56 Dembele ( Sms Grup Sarıyer )

Sarı kartlar: Dk. 12 Kerim Alıcı, Dk. 61 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor ), Dk. 42 Traore ( Sms Grup Sarıyer )

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında SMS Grup Sarıyer, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Spor
