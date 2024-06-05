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Slovenya, EURO 2024'te İngiltere'nin yer aldığı gruptan çıkmayı hedefliyor

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024'e katılacak Slovenya, İngiltere, Sırbistan ve Danimarka ile mücadele edecek. Slovenya, Danimarka ile olan rekabetini sürdürecek ve sürpriz yapmayı hedefliyor. Kadrosunda Süper Lig'den 2 oyuncu bulunan Slovenya, geniş bir kadroya sahip. Slovenya, Avrupa Futbol Şampiyonası'na ikinci kez katılacak ve gruplardan çıkmayı başarmak istiyor.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Slovenya, İngiltere'nin de yer aldığı gruptan çıkmayı hedefleyecek.

Organizasyona ikinci defa katılacak Slovenya, C Grubu'nda İngiltere'nin yanı sıra Sırbistan ve Danimarka ile karşılaşacak.

Avrupa Şampiyonası elemelerinde Danimarka ile aynı gruptan çıkmayı başaran Slovenya, zorlu rakipleri arasında sürpriz kovalayacak.

Kupaya katılma mücadelesi

EURO 2024 elemelerinde H Grubu'nda Danimarka, Finlandiya, Kazakistan, Kuzey İrlanda ve San Marino ile mücadele eden Slovenya, Danimarka ile aynı puanda grubunu ikinci sırada tamamladı.

H Grubu'nda 7 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Slovenya, 20 gol atıp 9 gol yedi ve 22 puan topladı.

Teknik direktörlüğünü Matjaz Kek'in yaptığı Slovenya'nın elemelerde aldığı sonuçlar şöyle:

Kazakistan- Slovenya : 1-2

Slovenya-San Marino: 2-0

Finlandiya- Slovenya : 2-0

Slovenya-Danimarka: 1-1

Slovenya-Kuzey İrlanda: 4-2

San Marino- Slovenya : 0-4

Slovenya-Finlandiya: 3-0

Kuzey İrlanda- Slovenya : 0-1

Danimarka- Slovenya : 2-1

Slovenya-Kazakistan: 2-1

Danimarka ile rekabet sürecek

Slovenya, elemelerde karşılaştığı Danimarka ile gruplarda da mücadele edecek.

Elemelerde Danimarka ile aynı puanda H Grubu'nu ilk 2 sırada tamamlayan Slovenya, rakibiyle iç sahada 1-1 berabere kalmış, deplasmanda ise 2-1 mağlup olmuştu.

Kadrosunda Süper Lig'den 2 isim

Slovenya, geniş kadrosunda Süper Lig'den 2 ismi bulunduruyor.

Atletico Madrid'in kalecisi Jan Oblak'ın kaptanlığını yaptığı Slovenya'da Udinese'nin stoperi Jaka Bijol ve Leipzig'in santrforu Benjamin Sesko'nun isimleri öne çıkıyor.

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miha Zajc ve Alanyaspor'da forma giyen Jure Balkovec de Slovenya kadrosunda yer alıyor.

Kadro:

Slovenya Milli Takımı'nın geniş kadrosunda şu isimler bulunuyor:

"Jan Oblak, Vid Belec, Igor Vekic, Matevz Vidovsek, Jure Balkovec, Jaka Bijol, Miha Blazic, David Brekalo, Vanja Drkusic, Erik Janza, Zan Karnicnik, Petar Stojanovic, Zan Zaletel, Timi Maks Elsnik, Adam Gnezda-Cerin, Jon Gorenc Stankovic, Tomi Horvat, Jasmin Kurtic, Sandi Lovric, Benjamin Verbic, Miha Zajc, Adrian Zeljkovic, Nino Zugelj, Zan Celar, Josip Ilicic, Jan Mlakar, Benjamin Sesko, Andraz Sporar, Zan Vipotnik, Luka Zahovic."

Turnuva geçmişi

Slovenya, Avrupa Futbol Şampiyonası'na ikinci kez katılacak.

Turnuvada ilk defa 2000 yılında boy gösteren Slovenya, gruplardan çıkmayı başaramadı.

Organizasyondaki ilk tecrübesinde 2 beraberlik, 1 yenilgi alan Slovenya, 4 gol attı, 5 gol yedi.

Maç takvimi

Slovenya'nın EURO 2024 C Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

16 Haziran:

19.00 Slovenya-Danimarka

20 Haziran:

16.00 Slovenya-Sırbistan

25 Haziran:

22.00 İngiltere-Slovenya

Kaynak: AA / Spor

Danimarka Sırbistan Slovenya Almanya Futbol Spor Güncel Haberler

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