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Slovenya- Danimarka maçından görüntüler!

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Slovenya ile Danimarka arasında oynanan futbol maçının görüntüleri paylaşıldı. Maçın tüm detayları ve önemli anları bu görüntülerde yer alıyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nda Slovenya ile Danimarka takımları, Stuttgart Arena'da karşı karşıya geldi.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nda Slovenya ile Danimarka takımları, Stuttgart Arena'da karşı karşıya geldi. Slovenyalı taraftarlar, takımına destek verdi. Slovenya- Danimarka maçındaki görüntüler merak ediliyor.

SLOVENYA- DANİMARKA MAÇINDAN GÖRÜNTÜLER

Slovenya- Danimarka maçından görüntüler

Slovenya- Danimarka maçından görüntüler

Slovenya- Danimarka maçından görüntüler

Kaynak: Haberler.com / Spor

Stuttgart Danimarka Slovenya Almanya Futbol Gündem Spor Haberler

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