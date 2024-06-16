Slovenya- Danimarka maçından görüntüler!
Slovenya ile Danimarka arasında oynanan futbol maçının görüntüleri paylaşıldı. Maçın tüm detayları ve önemli anları bu görüntülerde yer alıyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nda Slovenya ile Danimarka takımları, Stuttgart Arena'da karşı karşıya geldi.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nda Slovenya ile Danimarka takımları, Stuttgart Arena'da karşı karşıya geldi. Slovenyalı taraftarlar, takımına destek verdi. Slovenya- Danimarka maçındaki görüntüler merak ediliyor.