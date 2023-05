Slovenya Açık Turnuvası'na katılacak Para Masa Tenisi Kadın Milli Takımı açıklamaları

İrem Oluk: Spor, engelli bireyler için rehabilitasyon aracı

Nergiz Altıntaş: Kalite her zaman seni bir adım öne taşıyor

Ercan ATA - Alper ŞAŞMAZ/ANKARA,-

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na puan veren 4 ayrı turnuvada mücadele edecek Para Masa Tenisi Kadın Milli Takımı, yarın Slovenya Açık Turnuvası'na katılacak. Para Masa Tenisi Kadın Milli Takımı sporcularından Nergiz Altıntaş ve İrem Oluk, Slovenya Açık Turnuvası öncesinde Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Spordan kazandığı ilk parayla araba aldığını ifade eden Oluk, ailesinin sporda kendisine her zaman destek olduğunu belirterek, "Ben masa tenisinden önce de aktif olarak sporu seven bir çocuktum. Bu hevesimi gören beden eğitimi öğretmenim beni masa tenisine yönlendirdi. Bu konuda ailem beni her zaman destekledi. Hatta 'ben yapamayacağım' dediğimde bile 'hayır sen başarabilirsin, bu kadar emek verdin, dahası da gelecek' diyerek beni motive ettiler. İkiz kardeşimin de bu konuda çok büyük destekleri oldu. Engelli bir birey olarak derece yapmadan, ekonomik özgürlüğünüzü sağlamadan önce çok büyük problemlerle baş etmeniz gerekiyor. Ulaşım gibi, malzeme almak gibi... Bu konuda tabi ki şanslıydım. Milli takımda bana çok güzel destekler yapıldı. Ailem de ulaşım konusunda destekte bulundu. Önce Yusuf hocamın, sonra ailemin, sonra da ağabeylerim, ablalarım sayesinde iyi bir seviyede spor kariyerim devam ediyor" şeklinde konuştu.