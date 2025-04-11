Slovakya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda Elvira Kamaloğlu, finalde Olgaç Khoroshavtseva'ya mağlup olarak şampiyonayı...

Slovakya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda Elvira Kamaloğlu, finalde Olgaç Khoroshavtseva'ya mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı. - İSTANBUL