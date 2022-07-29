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Slovacko maçına Portekizli hakem

Slovacko maçına Portekizli hakem

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında 4 Ağustos Perşembe günü sahasında Çekya ekibi Slovacko'yu konuk edecek.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında 4 Ağustos Perşembe günü sahasında Çekya ekibi Slovacko'yu konuk edecek.

Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada görev alacak hakemler de belli oldu. Mücadelede Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro düdük çalacak. Pinheiro'nun yardımcılıklarını ise Bruno Alves Jesus ve Luciano António Gomes Maia üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Gustavo Fernandes Correia olacak.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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